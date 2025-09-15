Понедельник, 15 сентября, 2025
Власть и политика

В Рязанской области прошло итоговое заседание Общественного штаба по наблюдению за выборами

Анастасия Мериакри

В библиотеке им. Горького состоялось итоговое заседание Общественного штаба по наблюдению за выборами в Рязанской области в рамках избирательной кампании депутатов Рязанской областной Думы VIII созыва  и депутатов представительных органов местного самоуправления в 17 муниципальных образованиях.

В заседании приняли участие председатель Избирательной комиссии Рязанской области Андрей Сидоренко, член Общественной палаты РФ Ольга Воронова, председатель Общественной палаты Рязанской области Наталья Гришина, представители министерства территориальной политики региона, общественных организаций, СМИ, партийных объединений, эксперты и наблюдатели.

Председатель Избирательной комиссии Рязанской области Андрей Сидоренко проинформировал о предварительных результатах голосования, подчеркнув, что они подтверждают стабильную работу избирательной системы региона и высокий уровень организации голосования.

«Явка избирателей составила 45,4 процента. Жалоб, которые могли бы повлиять на ход избирательной кампании, не поступало. Предварительные итоги подведены, протоколы от окружных избирательных комиссий с комплектом необходимых документов переданы в Избирательную комиссию Рязанской области. Хочу поблагодарить наблюдателей за их работу и активное участие в организации прозрачного голосования», — сказал Андрей Сидоренко.

Говоря об итогах выборов, член Общественной палаты РФ Ольга Воронова отметила, что пройден большой путь, подтвердивший, что в нашей стране и в регионе сохраняется, развивается демократический правовой процесс.

«На федеральном уровне отметили сенсационную победу регионального отделения партии «Единая Россия» в Рязанской области. Результаты голосования на 20 процентов выше, чем были ранее. Это свидетельствует о том, что партия работает очень эффективно с населением. Мы понимаем, что такой результат во многом связан с деятельностью Губернатора Павла Викторовича Малкова и рязанцы видят насколько преобразилась наша Рязань», — подчеркнула Ольга Воронова.

По словам председателя Общественной палаты Рязанской области Натальи Гришиной, на выборах в Рязанской области работали более 3,5 тысяч наблюдателей, большинство из них были подготовлены Общественной палатой региона.

«В целом выборы прошли спокойно, легитимно. На заседании пресс-сессий мы и наши общественные наблюдатели докладывали о ходе голосования. Отмечали возросшую активность избирателей, в том числе молодежи. Участники спецоперации  активно участвовали в  общественном наблюдении. Хотела бы поблагодарить за совместную работу, все прошло в правовом поле», — сказала Наталья Гришина.

