В Рязанской области прошли выборы сельского главы и депутатов

Выборы на территории Рязанской области в прошедший выходные состоялись, сообщил региональный избирком.

После подсчета голосов предварительные результаты следующие:

— на досрочных выборах главы муниципального образования — Печинское сельское поселение Шацкого района победу одержал — Кучеров Игорь Иванович, за которого проголосовало 182 избирателя, что составило 67,28% от общей численности. Явка составила 62,27% (269 проголосовавших).

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— на дополнительных выборах депутатов Совета депутатов Перкинского сельского поселения Спасского района по одному округу, где замещалось 3 депутатских мандата наибольшее число голосов получили: Таланова Оксана Анатольевна — 34,81% (110 проголосовавших), Иванеева Елена Викторовна — 24,37% (77 проголосовавших), Ильинова Светлана Владимировна — 22,47% (71 проголосовавших).

В другом округе, где замещался 1 депутатский мандат, наибольшее число голосов набрал Беликов Сергей Юрьевич — 81,22% (147 проголосовавших).

Итоговая явка на выборах депутатов Перкинского сельского поселения Спасского муниципального района Рязанской области составила 48,39%.

Жалоб в ходе голосования в избирательные комиссии не поступало.