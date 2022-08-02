В Рязанской области прошли практические занятия Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер»

2 августа на аэродроме Житово личный состав Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» провел занятия по освоению и применению авиационно-спасательных технологий, совершению прыжков с парашютом и десантированию парашютно-грузовых систем. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

Специалистам Центра поручают проведение аварийно-спасательных работ особой сложности при ликвидации чрезвычайных ситуаций. Они работают в труднодоступной местности, на воде, под водой и в горах с использованием специального оборудования. Десантируются с любого воздушного судна практически в любую точку.

Для совершенствования своих навыков специалистам требуются постоянные тренировки, сегодня личный состав тренировался прыгать из воздушного судна с задержкой раскрытия парашюта, а также сбрасывать грузовые контейнеры на ограниченную площадку приземления, десантировать спасательное оборудование и снаряжение с использованием парашютно-грузовых систем «ПГС-1000, УПП-1500».

Руководил учениями начальник Воздушно-десантной службы Центра, полковник Игорь Кузаев.

«Такие учения мы проводим раз в квартал, с применением самолета ИЛ-76, — отмечает Игорь Кузаев. — Мы готовим технику, которая может применяться для ликвидации различных чрезвычайных ситуаций и десантируем ее вместе с людьми на ограниченную площадку приземления. Сегодня личный состав показал хорошие знания и умения, все задачи были выполнены в полном объеме».

Традиционно День ВДВ спасатели-десантники Центра «Лидер» отмечают в небе, поэтому для учений была выбрана Рязанская область, которая считается столицей ВДВ! В завершении тренировки специалисты десантировались с флагами Российской Федерации, воздушно-десантных войск и эмблемой Центра.