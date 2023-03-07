В рамках проекта с 3 по 5 марта педагоги, воспитанники и наставники Рыбновской и Солотчинской школ-интернатов приняли участие в образовательных тренингах, творческих мастер-классах и квестах, также получили консультации специалистов.

Впервые в столь оригинальном формате — между объединяющими играми и тренингами, творческим мастер-классом по росписи акрилом и квестами, катанием на коньках, прогулками, игрой в снежки и стрельбой в тире — защитники детей и детства говорили о проблемах развития системы индивидуального наставничества для подростков в нашем регионе, об опыте других областей, а также о сохранении личностного ресурса специалиста и умении педагогов и наставников не выгорать.

Кроме обучающих тренингов для участников проекта, состоялось несколько рабочих встреч для специалистов по работе с подростками, а также сотрудников органов опеки, КДН, ПДН и аппарата Уполномоченного по правам ребенка.

Вместе с региональными специалистами в мероприятиях лагеря приняли участие и коллеги из других регионов.

Так, с обучающим тренингом выступила Анна Цепляева — управляющий партнер образовательного центра «Альфавиль», клинический психолог, специалист по работе с подростками, магистр программы «Управление образованием» Института образования ВШЭ.

А федеральный PR-менеджер благотворительного фонда «Солнечный город» Дарья Трофимова (г.Новосибирск) провела для наставников объединяющую командную игру.

«Буквально накануне нашего выезда в „Сатурн“ Президент Владимир Владимирович Путин дал старт Году педагога и наставника, — отметила руководитель проекта „Я — Наставник!“ в регионе Елена Макаровская, — Мы считаем это добрым знаком и уверены, что в нашем проекте с каждым годом будет участвовать все больше заинтересованных и мотивированных людей. Тех, кто хочет развиваться, двигаться вперед, сотрудничать, коммуницировать, делать жизнь детей лучше».

В Рязанской области проект «Я–Наставник!» реализуется с сентября 2020 года при поддержке Фонда президентских грантов и Благотворительного фонда «Солнечный город» (г. Новосибирск). Проводимые мероприятия направлены на социализацию, развитие коммуникативных навыков и повышение самооценки у детей и подростков, оставшихся без попечения родителей, а также на повышение профессиональных компетенций и профилактику эмоционального выгорания у взрослых — ближайшего окружения детей.

Мероприятия выездного лагеря организованы Автономной некоммерческой организацией «ПроДетство» при содействии Уполномоченного по правам ребенка Рязанской области.

Сегодня в проекте «Наставничество», который реализуется в 28 регионах России и Казахстане, участвует более 1400 пар ребенок-наставник. Проект работает в 83 сиротских учреждениях. В Рязанской области создано уже 49 пар.

Подробнее о проекте можно узнать на сайте nastavnichestvo.org.