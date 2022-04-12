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Вторник, 12 апреля, 2022

В Рязанской области прошли мероприятия, посвященные 165-летию Константина Циолковского

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В Рязанской области прошли мероприятия, посвященные 165-летию Константина Циолковского

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Чавкин В.Д. Из триптиха «К.Э.Циолковский»: «Выход в космос»

Министерство образования и молодежной политики Рязанской области сообщает о том, что в областном Ресурсном центре дополнительного образования прошел месячник «Космическая одиссея».

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Проект приурочен к 165-летию со дня рождения К.Э. Циолковского и Дню космонавтики. 

В нем приняли участие более 400 воспитанников областного РЦДО. Для них были проведены викторины, состоялся конкурс чтецов и экскурсия в музей члена Федерации космонавтики России, Заслуженного учителя РФ, педагога дополнительного образования Николая Малина, который на протяжении 25 лет был руководителем объединения ракетно-космического моделирования в Центре. 

Завершилась «Космическая одиссея» квест-игрой «Космос в ладошках».

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