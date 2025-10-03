Пятница, 3 октября, 2025
В Рязанской области прошла проверка обновленной системы оповещения населения

Алексей Самохин
В Рязанской области успешно прошла масштабная проверка системы оповещения населения. Проверка подтвердила исправность системы и её готовность к эксплуатации, сообщили в региональном Минцифры.

По поручению губернатора Павла Малкова проводится поэтапная модернизация системы оповещения.

Только в 2025 году в рамках модернизации были установлены:

33 новые точки оповещения в Рязани.

8 новых точек оповещения в Скопине.

На сегодняшний день в областном центре работает 110 точек оповещения. К концу года, после завершения всех работ, общий охват населения Рязанской области системой оповещения составит 75,8%.

Запуск сирен осуществляли специалисты Регионального мониторингового центра минцифры Рязанской области.

Гражданам напомнили, что сигнал сирены означает: «Внимание всем!». Услышав его, необходимо незамедлительно обратиться к официальным источникам информации и действовать согласно полученной инструкции.

