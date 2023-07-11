В Рязанской области прошла церемония прощания с погибшим на СВО рядовым Мерлиным

В понедельник, 10 июля, в рабочем посёлке Пителино Рязанской области прошла церемония прощания с погибшим во время СВО рядовым Сергеем Мерлиным.

По информации официальной страницы районной администрации ВКонтакте, Мерлин отправился в зону проведения специальной военной операции в октябре 2022 года, погиб во время выполнения боевой задачи 6 июня 2023 года.

— Сергей отличался своей добротой и отзывчивостью, был весёлым, жизнерадостным человеком, — говорится в сообщении.

В церемонии прощания принимали участие сотрудники правительства Рязанской области, представители районной власти, духовенство, военные, родные и близкие воина.

Похоронили Мерлина на пителинском кладбище с воинским салютом под звуки гимна России.