В Рязанской области прошёл юбилейный фестиваль «Рязанский Валенок»

С 7 по 9 февраля на базе отдыха «Мещера» проходил 25-й юбилейный молодежный фестиваль «Рязанский валенок», посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества. Учредителями мероприятия выступили управление образования и молодежной политики администрации города Рязани, комитет по делам молодежи Рязанской области, Российский союз молодежи и Рязанский дворец молодежи. Об этом 7info сообщили организаторы мероприятия.

Помимо дружин из Рязани попробовать свои силы в разных состязаниях приехали участники из Москвы, Ставрополя и Ярославля. Команды представляют как самостоятельные объединения, так и сборные университетов: например, РГУ или РГРТУ. Среди них много тех, кто участвует в фестивале каждый год, «дружит городами», а также уже подросшие дети участников «Валенка» разных лет сами собирают единомышленников в команды и приезжают в Мещёру.

Двенадцать команд, которые на фестивале называют дружинами, боролись за главный приз и пробовали свои силы в 12 спортивных состязаниях, 3 творческих конкурсах, а также в интеллектуальном двоеборье. За 25 лет истории фестиваля основные потехи, так на фестивале принято называть конкурсы, для дружин остались неизменными. Например, всеми любимые «Посольские дары», которые стали визитной карточкой фестиваля. За богатую историю мероприятия дружины дарили фестивалю самые немыслимые подарки. Во дворце молодежи уже образовался музей «Рязанского Валенка», где хранятся все значимые реликвии. В этом году в качестве даров команды не отходили от традиций на уникальность и дарили: дорожный указатель на фестиваль, двухметровую расческу, деревянный идол с валенком, электросамовар, медали для команд, которые займут 4 место, клюшки для хоккея и многое другое.

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Отдельного внимания в этом году заслуживали творческие увертюры на открытии фестиваля. Дружины подготовили номера под военно-патриотические песни. Театр теней, танцы, огни и дым — участники создали настоящее масштабное событие, которое в маленьких творческих зарисовках передало такой важный для нашей страны момент истории, значимую дату — 80 лет Победы в Великой Отечественной войне. Главный воевода фестиваля Игорь Потапов отметил, что это было одно их самых трогательных и ярких событий фестиваля и дружины ярко раскрыли такую важную тему в своих выступлениях.

Спортивные состязания занимали большую часть фестиваля, которые пополняются новыми конкурсами каждый год. Все они раскрывают разные умения участников: силу, ловкость, смекалку и, конечно, скорость. Только в одном «Городке аттракционов» командам нужно было пройти 24 станции с разными видами спортивных задач за час. Также в программе есть как локальные виды спорта, так и реально существующие, например, хоккей с мячом или корн-холл.

По итогам всего фестиваля лучшей стала дружина «Клим», второе место досталось «Сборной Радика», а третье место заняли «Разрушители кабин».

«Фестиваль нашел свое окружение, своих участников», — отметил Игорь Потапов. Он добавил также, что дружины приезжают не только за соревновательным духом, а за неповторимой атмосферой, которой так славится «Рязанский Валенок».

Главный воевода фестиваля поблагодарил учебные заведения и организации, которые поддерживают дружины и сам фестиваль и добавил, что со своей стороны оргкомитет фестиваля приложит все усилия, чтобы каждый год «Валенок» оставался таким же незабываемым!

Младший брат фестиваля «Рязанский лапоть», который проходит в сентябре, также отметит в этом году юбилей — 15 лет. Осенний фестиваль также состоит из творческих и спортивных забав для дружин. «Рязанский лапоть» как и прошедший «Рязанский валенок» уже стал семейным фестивалем, но в отличии от старшего зимнего брата, в составе команд на «Лапте» соревнуются и совсем юные участники.

Фото: Аделина Амирзянова.