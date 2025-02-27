В Рязанской области прошел семинар, направленный на профилактику коррупционных правонарушений

В Рязанской области состоялся семинар-совещание, направленный на повышение эффективности профилактики коррупционных и иных правонарушений в исполнительных органах области. Об этом сообщает Антикоррупционный комитет.

Семинар-совещание организован с целью обсуждения и применения новых подходов в работе по профилактике коррупционных правонарушений.

В работе приняли участие руководители антикоррупционного комитета Рязанской области, региональных министерств и ведомств, прокуратуры Рязанской области. Была представлена информация об изменениях антикоррупционного законодательства, эффективных методах профилактики коррупционных и других правонарушений, в том числе при организации и проведении закупок для государственных нужд. Речь также шла об исключении коррупциогенных факторов в деятельности исполнительных органов, особенностях декларационной кампании.