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В Рязанской области прошел ежегодный клубный турнир по стендовой стрельбе, посвящённый 93 годовщине со дня образования ВДВ России

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5 августа на стрелковом стенде Рязанского областного общества охотников и рыболовов, который расположен в живописном сосновом бору в полукилометре к северу от дачного посёлка «Снегири», прошёл ежегодный клубный турнир по стендовой стрельбе, посвящённый 93 годовщине со дня образования Воздушно-десантных войск России.

В соревнованиях приняли участие спортсмены-стендовики Рязанской области, воспитанники и продолжатели славных традиций рязанской стрелковой школы, которой долгое время руководил ветеран-афганец, полковник запаса ВДВ Виктор Иванович Миронов.

Несмотря на то, что столбик термометра превышал отметку 32˚ Цельсия в тени, стрелкам удалось показать хорошие результаты в упражнениях «Скит-75» и «Спортинг-50».

В олимпийской дисциплине Скит категории спортсмены развернулась нешуточная  борьба, в квалификации вперёд вырвался стрелок Ярослав Безрядин, но впереди была финальная серия, по результатам которой определялся победитель соревнований.

С преимуществом в одну мишень лучший результат на круглом стенде показал Алексей Жеглов, серебро досталось Ярославу Безрядину, бронза оказалась в копилке Вадима Боронтова.

Среди мастеров спортинга первое место завоевал Иван Кошелев, второе место у Евгения Романюка, третье у Сергея Козлова, уступившему в перестрелке Е.Романюку 1 тарелку. 

В категории «юниоры/юниорки» первое место досталось 14-летней (?) надежде рязанской стендовой стрельбы Ксении Кондрашкиной.

Среди ветеранов 1 место по результатам перестрелки досталось Евгению Гамезо, спортсмену с поражением опорно-двигательного аппарата.

Приятно осознавать, что славные традиции стендовой стрельбы нашей области не забыты и сегодня есть люди, которые развивают и популяризуют данный вид спорта, завоёвывающий своей красотой и динамичностью сердца стрелков вот уже более двух сотен лет.

В Рязанской области прошел ежегодный клубный турнир по стендовой стрельбе, посвящённый 93 годовщине со дня образования ВДВ России
В Рязанской области прошел ежегодный клубный турнир по стендовой стрельбе, посвящённый 93 годовщине со дня образования ВДВ России
В Рязанской области прошел ежегодный клубный турнир по стендовой стрельбе, посвящённый 93 годовщине со дня образования ВДВ России
В Рязанской области прошел ежегодный клубный турнир по стендовой стрельбе, посвящённый 93 годовщине со дня образования ВДВ России
В Рязанской области прошел ежегодный клубный турнир по стендовой стрельбе, посвящённый 93 годовщине со дня образования ВДВ России
В Рязанской области прошел ежегодный клубный турнир по стендовой стрельбе, посвящённый 93 годовщине со дня образования ВДВ России

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