В Рязанской области прошел единый День открытых дверей для абитуриентов производственных колледжей

Министерство образования и молодежной политики Рязанской области информирует о том, что в регионе в рамках реализации федерального проекта «Профессионалитет» прошел единый День открытых дверей для абитуриентов производственных колледжей.

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Федеральный проект «Профессионалитет» реализуется в рамках нацпроектов «Образование» и «Производительность труда» и содержит три ключевые инициативы: интеграция колледжей и предприятий реального сектора экономики посредством создания образовательно-производственных объединений по отраслям, внедрение новых образовательных программ (профессионалитет), предусматривающих оптимизацию сроков обучения, воссоздание государственной системы подготовки педагогических кадров для СПО.

В мероприятии приняли участие заместитель министра образования и молодежной политики Рязанской области Александр Лощинин, представители учреждений среднего профессионального образования и предприятий региона, студенты техникумов и школьники.

Организаторами выступили министерство образования и молодежной политики, Рязанский колледж электроники, Рязанский автотранспортный колледж им. С.А. Живаго, Касимовский нефтегазовый колледж, Клепиковский технологический техникум, АО «РНПК», ПАО «Тяжпрессмаш», ООО «Серебрянский цементный завод», АО «Михайловцемент» и др.

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В рамках Дня открытых дверей в Рязанском колледже электроники состоялась презентация образовательно-производственной отрасли «Машиностроение», в рамках которой в регионе будет проходить подготовка специалистов по экспериментальным программам федерального проекта.

Представители предприятий обозначили перспективы взаимодействия в рамках проекта, оснащения базовой площадки высокотехнологическим оборудованием, организации практики и привлечения представителей работодателя в качестве преподавателей и новой модели проведения государственной итоговой аттестации. Также участники обсудили возможности повышения квалификации и разрядности на предприятии в процессе обучения, трудоустройства сразу после выпуска на более высокую должность и заработную плату.

Участники Дня открытых дверей имели возможность пройти профессиональные пробы от работодателей, анкетирование и мастер-классы.