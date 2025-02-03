В Рязанской области пропала 91-летняя Мария Буханова. Об этом сообщает телеграм-канал «ЛизаАлерт».

Женщина родом из с. Меньшие Можары Сараевского района. 3 февраля 2025 года она вышла из дома, потеряла память и не вернулась.

В день пропажи была одета в серую вязанную жилетку в цветочек, резиновые сапоги и белый платок. Мария Буханова худощавого телосложения, волосы седые, рост 160 см.

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Все желающие могут присоединиться к поискам. Штаб начинает работу 3 февраля 2025 года в 20:00. Адрес штаба: с. Меньшие Можары, ул. Советская, д. 74. Координаты штаба: 53.88516, 41.02824. Форма одежды: зимний лес.

Если вы обладаете информацией о месте нахождения Марии Бухановой, сообщите известные вам данные по телефону 112 или 8-800-700-54-52.