В Рязанской области пропала 72-летняя женщина

В Пителинском районе ищут пропавшую пенсионерку. Местонахождение Веры Николаевны Володиной 1950 года рождения из села Веряево неизвестно с 17 октября.

Особые приметы: под глазом над нижним веком выпуклая родинка коричневого цвета.

Приметы: рост 167 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые.

Одежда: болотного цвета куртка, предположительно чёрные штаны.

Любую информацию о местонахождении пожилой женщины просьба сообщать по телефону горячей линии 8 800 700-54-52 или 112.

Инфорг Поискового отряда «ЛизаАлерт» Рязанской области – Лимура Наталья 8 920 996-31-13.

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