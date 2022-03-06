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Воскресенье, 6 марта, 2022

В Рязанской области пропала 15-летняя девочка

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В Рязанской области пропала 15-летняя девочка

Александр Ильин
Фото: Поисково-спасательный отряд "Мещера"

В городе Шилово Рязанской области исчезла 15-летняя Алла Бахриловна Михаленко, сообщает Поисково-спасательный отряд «Мещера» 6 марта.

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Местонахождение подростка неизвестно с 3 марта 2022 года.

«Если вы видели этого человека, или Вам известно его местонахождение просьба звонить по телефону: Дежурный отряд: +7(4912)51-21-71. Полиция: 112», — говорится в сообщении ПСО «Мещера».

В Рязанской области пропала 15-летняя девочка
Фото: Поисково-спасательный отряд «Мещера» г. Рязань

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