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Пятница, 14 апреля, 2023
Татьяна Проводина

В Рязанской области пропал 60-летний мужчина

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Источник: группа Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Рязанской области ВКонтакте

В Рязанской области ищут пропавшего мужчину. Информацию публикует Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Рязанской области ВКонтакте.

Местонахождение Бориса Вячеславовича Чернышова 1962 года рождения неизвестно с 6 апреля 2023 года.

Приметы: рост 180 сантиметров, худощавого телосложения, волосы тёмно-русые с проседью.

Одежда: предположительно, синяя куртка с белыми вставками, джинсы, тёмно-синяя бейсболка.

Всех, кто владеет любой информацией о возможном местонахождении пропавшего, просят позвонить по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или 112.

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