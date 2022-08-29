В Рязанской области пропал 42-летний мужчина

Рязанцев просят помочь в поиске 42-летнего Александра Викторовича Андреева.

Мужчина 1979 года рождения пропал 5 августа, до сих пор его местонахождение неизвестно. Об этом сообщает Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Рязанской области ВКонтакте.

Приметы: рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-русые с проседью, глаза серые.

Одежда: чёрные спортивные брюки, серая футболка, серые замшевые мокасины.

Любую информацию о возможном местонахождении пропавшего мужчины просьба сообщать по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или 112.