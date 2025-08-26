В Рязанской области прокуратура добилась положенной выплаты участнику СВО

В Рязанской области прокуратура Пронского района добилась выплаты долга участнику СВО. Об этом сообщил телеграм-канал надзорного ведомства.

Мужчина пожаловался в прокуратуру, что не получил положенные выплаты после расторжения трудового договора. В ходе прокурорской проверки выяснилось, что при увольнении ему не выдали расчет и пособие по временной нетрудоспособности, а также проценты в связи с нарушением установленного срока выдачи заработной платы. Всего участнику СВО недоплатили 33 тыс рублей.

После получения представления от прокуратуры работодатель полностью погасил долг.