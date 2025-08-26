Вторник, 26 августа, 2025
Армия и СВО

В Рязанской области прокуратура добилась положенной выплаты участнику СВО

Алексей Самохин
Фото: t.me/prokrzn

В Рязанской области прокуратура Пронского района добилась выплаты долга участнику СВО. Об этом сообщил телеграм-канал надзорного ведомства. 

Мужчина пожаловался в прокуратуру, что не получил положенные выплаты после расторжения трудового договора. В ходе прокурорской проверки выяснилось, что при увольнении ему не выдали расчет и пособие по временной нетрудоспособности, а также проценты в связи с нарушением установленного срока выдачи заработной платы. Всего участнику СВО недоплатили 33 тыс рублей.  

После получения представления от прокуратуры работодатель полностью погасил долг.

