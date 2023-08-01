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В Рязанской области пройдёт XXI спортивный культурно-зрелищный фестиваль воздухоплавания«Небо России» – 2023

7info

Уже через неделю, с 6 по 14 августа в Спасском районе Рязанской области пройдет XXI спортивный культурно-зрелищный фестиваль воздухоплавания «Небо России» – 2023.

Впервые фестиваль состоялся в Рязани в 1990 году, его организовал рязанец Лев Борисович Маврин. В том же году он основал Федерацию воздухоплавания.

Вот уже много лет фестиваль «Небо России» — одна из визитных карточек Рязанской области, за годы проведения Рязань заслужила право называться столицей Российского воздухоплавания. В 2023 году «Небо России» пройдёт уже в 21-й раз.

В рамках спортивной программы пилоты в 17-й раз поборются за Кубок России и в 14-й – за Кубок Рязанской области по воздухоплавательному спорту. В состязании примут участие сильнейшие спортсмены России в составе 20 команд, их мастерство будут оценивать судьи высшей категории.

Параллельно со спортивной с 10 по 12 августа на фестивале впервые развернётся масштабная культурная программа. В неё вошли массовые старты аэростатов и демонстрационные полеты, воздушные игры и зрелищное вечернее шоу – свечение шаров. Основными событиями культурной программы фестиваля станут музыкальные битвы DJ и кавер-групп Рязани. Хедлайнером выступит группа PIZZA (ПИЦЦА).
Ежедневная фестивальная программа все три дня – с 16:00 до 22:00.

Территория проведения фестиваля (живописные луга площадью 55 га) будет разделена на несколько функциональных зон: взлетная и фестивальная площадки, парковочная, пляжная и интерактивные зоны, фут-корты, отдельная зона организована для любителей палаточного отдыха. Организаторы объявляют зону проведения мероприятия свободной от всех алкогольных напитков.

Для гостей фестиваля 10, 11 и 12 августа будет организован бесплатный трансфер из Рязани (от парковки на Театральной площади) до фестивальной площадки и обратно. Комфортные автобусы будут отправляться регулярно с 14.00 до 20.00 в сторону Спасска, с 18.00 до 22.30 – обратно.

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