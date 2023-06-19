В Рязанской области пройдёт Всероссийская ярмарка трудоустройства

23 июня состоится федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Он пройдёт одновременно во всех регионах в офлайн и онлайн-форматах. Об этом сообщает минтруда и соцзащиты населения Рязанской области.

В Рязани площадкой мероприятий станет «Точка кипения». Там организуют встречи работодателей с соискателями, на которых представители крупных предприятий, организаций нашего и других регионов презентуют свои компании, а также расскажут о карьерных перспективах, уровне оплаты труда и соцгарантиях.

На информационной площадке «Работа для каждого» в формате «одного окна» консультации смогут получить в том числе граждане с ограниченными возможностями здоровья и представители организаций, оказывающих социальные услуги.

Посетители смогут побеседовать с сотрудниками Военного комиссариата, Росгвардии, МЧС России, узнать о перспективах военной службы по контракту. На площадке образовательных организаций предложат варианты обучения по самым востребованным профессиям на рынке труда региона. Специалисты службы занятости проведут встречи по профориентации и карьерному консультированию. На территории «Точки кипения» организуют работу мобильного офиса «Работа в России» для проведения онлайн-собеседований.

Одновременно мероприятия ярмарки пройдут во всех муниципалитетах региона на базе территориальных подразделений Центра занятости населения.

Федеральный этап всероссийской ярмарки трудоустройства пройдёт в рамках реализации нацпроекта «Демография».

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