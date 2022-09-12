В Рязанской области пройдёт конкурс волонтёрских уборок

Жителей Рязанской области приглашают к участию в конкурсе волонтёрских уборок «Зов природы».

О проведении всероссийского конкурса сообщает министерство по делам территорий и информационной политике региона.

Организатором мероприятия в рамках федеральной целевой программы «Вода России» выступает Межрегиональная экологическая общественная организация «ЭКА», – говорится на сайте правительства Рязанской области.

Участники конкурса проводят раздельный сбор отходов на природных территориях, а собранное вторсырьё отправляют на переработку.

Победителей конкурса экологических субботников на природе выберут по числу проведённых уборок, числу привлечённых волонтёров, количеству собранного мусора и по количеству отходов, сданных на переработку.

Для участия необходима регистрация на портале Ecowiki.ru. Там необходимо разместить сведения о мероприятии, провести уборку природной территории с раздельным сбором отходов и отправить их на переработку.

По результатам проведения акции в личном кабинете Ecowiki.ru нужно внести отчёт с использованием хештегов #эковики, #акция_зовприроды.

Из участников отберут 5 победителей, между которыми разыграют премиальный фонд в 150 тысяч рублей.

Заявки на участие принимаются до 25 октября.

Подробности на сайте ecowiki.ru.