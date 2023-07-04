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В Рязанской области пройдёт этап соревнований по плаванию Swimcup

7info
Фото предоставлено PR-менеджером проекта Swimcup Марией Омельченко

В воскресенье, 9 июля, в Рязанской области пройдёт очередной старт серии популярных в России соревнований по плаванию Swimcup. Подробности 7info сообщил организаторы.

Спортивный городок соревнований расположится на территории базы отдыха «Ока» — там финишируют обе дистанции заплывов. Организаторы поделились информацией о том, что в этом году медали всех финишеров старта напоминают по внешнему виду перо для письма: этим они отдают дань уважения творчеству великого русского поэта Сергея Есенина. Ленточка медали будет выполнена в цветах титульного партнера сезона, которым стал Билайн.

«Заплыв на Оке можно считать одним из самых живописных. Конечно, красота этих мест не может не создавать особую атмосферу, — делится своими впечатлениями многократный чемпион мира в личном и командном зачетах и организатор стартов Евгений Безрученко. — Следом за Рязанью эстафету примут Задонск, Санкт-Петербург, Петрозаводск, Москва, Великий Новгород и другие города. Закончится серия Open Water в Сочи 7 октября».

Для участников соревнований организован трансфер от ЖД вокзала на базу отдыха «Ока». С 10.30 до 12.00 пройдет выдача стартовых пакетов, а в 12.00 начнутся заплывы.

Отличительной особенностью заплывов серии, которые пройдут в Рязани, является достаточно быстрое течение реки — 0,5 м/с. Поэтому дистанция 2000 метров по течению будет отнесена к категории «Лайт», а точно такая же дистанция 2000 метров, но уже против течения, будет отнесена к категории «Ультра».

В этом году было решено назвать серию стартов «Кубок добра». Часть собранных средств пойдёт на помощь особенным спортсменам — подопечным фонда «Лидер», которым это даст шанс принять участие в специальных соревнованиях в Казани.

Регистрация открыта на официальном сайте мероприятия: swimcup.ru.

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