В Рязанской области пройдёт этап соревнований по плаванию Swimcup

В воскресенье, 9 июля, в Рязанской области пройдёт очередной старт серии популярных в России соревнований по плаванию Swimcup. Подробности 7info сообщил организаторы.
Спортивный городок соревнований расположится на территории базы отдыха «Ока» — там финишируют обе дистанции заплывов. Организаторы поделились информацией о том, что в этом году медали всех финишеров старта напоминают по внешнему виду перо для письма: этим они отдают дань уважения творчеству великого русского поэта Сергея Есенина. Ленточка медали будет выполнена в цветах титульного партнера сезона, которым стал Билайн.
Для участников соревнований организован трансфер от ЖД вокзала на базу отдыха «Ока». С 10.30 до 12.00 пройдет выдача стартовых пакетов, а в 12.00 начнутся заплывы.
Отличительной особенностью заплывов серии, которые пройдут в Рязани, является достаточно быстрое течение реки — 0,5 м/с. Поэтому дистанция 2000 метров по течению будет отнесена к категории «Лайт», а точно такая же дистанция 2000 метров, но уже против течения, будет отнесена к категории «Ультра».
В этом году было решено назвать серию стартов «Кубок добра». Часть собранных средств пойдёт на помощь особенным спортсменам — подопечным фонда «Лидер», которым это даст шанс принять участие в специальных соревнованиях в Казани.
Регистрация открыта на официальном сайте мероприятия: swimcup.ru.