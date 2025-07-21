В Рязанской области пройдет Всероссийский 3D турнир по стрельбе из лука «200 зверей»

В Рязанской области пройдет уникальный турнир по 3D стрельбе из лука — Всероссийский марафон «200 зверей». Об этом сообщает региональный Минспорт.

В марафоне примут участие более 150 спортсменов из 18 регионов России и Республики Беларусь. Организаторами турнира выступили Национальный фонд поддержки и развития спорта Михаила Поддевалина, Рязанская федерация стрельбы из лука и Рязанский центр детско-юношеского туризма и краеведения имени И. И. Лисова.

Марафон пройдет в деревне Сажнево Рязанского муниципального округа на туристской базе «Серебряные пруды» с 25 по 27 июля. Открытие турнира состоится 26 июля в 9:00 часов.

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