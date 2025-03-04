В Рязанской области пройдет региональный этап Чемпионата по профессиональному мастерству

С 7 по 14 марта в Рязанской области будет проходить региональный этап Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы». 315 конкурсантов продемонстрируют свои профессиональные навыки по 49 основным и 5 юниорским компетенциям, востребованным на территории региона.

Чемпионат будет проходить на 22 площадках, оборудованных на базе образовательных организаций. Конкурсантами станут школьники от 14 лет и студенты колледжей и техникумов.

На соревнованиях будет широко представлена подготовка кадров по востребованным в Рязанской области направлениям: информационные технологии, промышленность, сельское хозяйство, медицина, педагогика, сфера услуг, строительство, транспорт. Во время выполнения заданий участникам предстоит проявить свои умения, которые они получили в процессе обучения и подготовки к состязаниям.

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Всех конкурсантов будут сопровождать более 500 экспертов-наставников, которые будут их оценивать и принимать участие в мероприятиях.

Программа чемпионата включает соревновательные, деловые и профориентационные мероприятия.

Подведение итогов состоится 14 марта 2025 года в Рязанском технологическом колледже. Победители регионального этапа Чемпионата примут участие в итоговом (межрегиональном) этапе, где определят финалистов.

Национальный этап Чемпионата «Профессионалы» состоится осенью 2025 года в Санкт-Петербурге.

Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству направлено на поддержку талантливых молодых специалистов и их трудоустройство в ведущие компании отечественных производителей. Оно включает в себя мероприятия Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» и Чемпионата высоких технологий. Оба чемпионата проводятся в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Федеральным оператором Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству определен ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования».

Информационные ресурсы Чемпионатного движения:

– Официальный сайт: https://pro.firpo.ru

– ВКонтакте: https://vk.com/pro.firpo

– Телеграмм-канал: https://t.me/profirpo

– Яндекс.Дзен: https://dzen.ru/profirpo

Информационные ресурсы Чемпионатного движения в Рязанской области:

– Сайт: https://rgtc.ru/regionalnyij-koordinaczionnyij-czentr-dvizheniya-worldskills-russia.html

– ВКонтакте: https://vk.com/pro.firpo.ryazan