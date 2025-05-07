В Рязанской области пройдет Чемпионат по автокроссу «День Победы»

Министерство физической культуры и спорта региона информирует о спортивных соревнованиях, которые состоятся в дни празднования Победы в Великой Отечественной войне.

Открытый Чемпионат региона по автокроссу «День Победы» пройдет с 10 по 11 мая в Рязанском районе, на трассе «Семеновская». Он организован региональной федерацией автомобильного и мотоциклетного спорта при поддержке Правительства Рязанской области. Гонки состоятся в шести классах спортивных легковых, полноприводных и грузовых автомобилей на трассе 1400 метров с перепадом высот до 15 метров.

Начало тренировочных и отборочных заездов 10 мая в 11.00. Торжественное открытие соревнований – 11 мая в 10.30, после чего продолжатся отборочные заезды и в завершение пройдут финальные гонки.