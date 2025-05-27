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Общество

В Рязанской области проходит XI Всероссийская акция «Международный день соседей»

Анастасия Мериакри

Областное министерство территориальной политики сообщает о том, что в Сасовском муниципальном округе состоялась программа мероприятий, приуроченных к Международному дню соседей, который отмечается 30 мая.

Федеральная акция «Международный день соседей» проводится ежегодно при поддержке Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ и направлена на укрепление добрососедских отношений, повышение эффективности работы правления жилищных объединений и привлечение жильцов к совместному решению вопросов содержания общего имущества.

В преддверии праздника в муниципалитетах региона организованы спортивные программы, субботники и другие мероприятия, направленные на развитие территорий и добрососедских отношений.

Сегодня в г. Сасово прошел круглый стол, в работе которого приняли участие представители министерства территориальной политики региона, окружной администрации, участник региональной кадровой программы «Герои62» Петр Рябов, активисты ТОС, члены общественных объединений и ресурсных центров поддержки СОНКО. Состоялось обсуждение вопросов, посвященных эффективным инструментам совершенствования работы территориальных органов общественного самоуправления, а также механизмам и видам поддержки некоммерческих организаций – финансовой, имущественной, консультационной. Речь также шла о вовлечении граждан, в том числе молодежи, в процесс принятия решений местного и регионального значения и создания общественно значимых проектов. Праздник, посвященный Дню соседей, продолжился концертной программой с мастер-классами.

В Рязанской области проходит XI Всероссийская акция «Международный день соседей» В преддверии праздника в муниципалитетах региона организованы спортивные программы, субботники и другие мероприятия
В Рязанской области проходит XI Всероссийская акция «Международный день соседей» В преддверии праздника в муниципалитетах региона организованы спортивные программы, субботники и другие мероприятия
В Рязанской области проходит XI Всероссийская акция «Международный день соседей» В преддверии праздника в муниципалитетах региона организованы спортивные программы, субботники и другие мероприятия
В Рязанской области проходит XI Всероссийская акция «Международный день соседей» В преддверии праздника в муниципалитетах региона организованы спортивные программы, субботники и другие мероприятия

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