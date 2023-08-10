Четверг, 10 августа, 2023
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В Рязанской области продолжают заготовку кормов для животноводства

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Фото: министерство сельского хозяйства и продовольствия

В Рязанской области продолжается кормозаготовительная кампания, сообщает министерство сельского хозяйства и продовольствия региона.  

Уже скошена 81 тысяча гектаров трав и заготовлено 414 тысяч тонн сенажа, 54 тысячи тонн сена и 13 тысяч тонн силоса. Наиболее активно работы по заготовке корма идут в Рыбновском, Касимовском, Рязанском, Старожиловском, Захаровском, Александро-Невском и Спасском районах.

Кроме этого на одну голову в Рязанской области уже заготовлено 12,5 центнеров корма.

Отмечается, что область продолжит наращивать производство всех видов кормовых, так как количество сельхозживотных в регионе увеличивается.

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