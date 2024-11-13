Среда, 13 ноября, 2024
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В Рязанской области продолжается сбор теплой одежды для жителей Курской области

Дата публикации

Алексей Самохин

На базе Штаба общественной поддержки «Единой России» в Рязани по поручению губернатора, секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Павла Малкова проходит сбор теплой одежды для жителей Курской области.

К акции присоединились сотрудники детского сада № 23 г. Рязани и родители воспитанников. Они передали теплую одежду для детей — штаны, варежки, шапки, колготки, теплые носки и комбинезон.

Всех желающих приглашают присоединиться к сбору гуманитарной помощи.

Нужна НОВАЯ женская, мужская и детская одежда — зимние брюки, свитера, куртки, обувь, шапки, перчатки.

Узнать подробную информацию можно по телефонам: 8 (4912) 28-43-13, 28-43-23.

Адрес Штаба: ул. Горького, д. 49а.

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