В Рязанской области продолжается профилактическая акция «Скажи мошеннику НЕТ!»

В Рязанской области продолжается масштабная профилактическая акция «Скажи мошеннику НЕТ!», организованная рязанской полицией. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

На прошлой и текущей недели сотрудники полиции и члены Общественного совета при УМВД России по Рязанской области напомнили рязанцам алгоритм необходимых действий чтобы не стать жертвой мошенников, рассказали, как обезопасить свои сбережения и не попасться на уловки злоумышленников, а также раздали соответствующие памятки с профилактическими рекомендациями.

Полицейские и общественники рассказали о популярных схемах мошенничества. Первый способ хищения денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием осуществляется по схеме «Вам звонят сотрудники службы безопасности банка», сообщают о проблеме на счете, затем просят перевести сбережения на так называемый «резервный счет», с которого затем похищают денежные средства.

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Вторая, не менее распространенная схема — «Ваш родственник попал в беду». Злоумышленник по телефону представляется сотрудником правоохранительных органов и сообщает, что ваш родственник стал виновником серьезного ДТП, однако можно решить эту «проблему» и не заводить уголовное дело, если вы передадите определенную сумму денег через курьера.

В обоих случаях самым правильным решением будет прервать телефонный разговор. Если у вас появились сомнения относительно сохранности денежных средств в банке или безопасности родственника, позвоните в отделение банка по официальному номеру или родственнику, с которым по вашему мнению произошла беда. Никому не сообщайте банковские реквизиты, кодовые слова и другие личные данные, не передавайте наличные денежные средства незнакомым людям.

УМВД России по Рязанской области ежедневно проводит профилактическую работу с населением, используя радиовещание, телепередачи, непосредственное общение, визуализацию в виде баннеров и плакатов, рассылки СМС-оповещений, публикации профилактических рекомендаций на официальном сайте и в социальных сетях.

В акции принимают участие все районы Рязанской области.