В Рязанской области продолжается прививочная кампания для взрослых

В России почти треть всех штаммов, вызывающих пневмонию, не боятся пенициллина. Устойчивость бактерий к антибиотикам стала заметнее после пандемии коронавируса, и теперь врачам стало тяжелее лечить пневмонии.

Смертность от болезней органов дыхания высокая, в группе риска люди старше 60 лет. Если бабушки и дедушки заболевают пневмонией, то симптомы обычно стерты, в больницу они попадают уже в тяжелом состоянии, а сопутствующие заболевания — диабет, астма, сердце усиливают болезнь.

К счастью, выход из этой ситуации есть. Снизить смертность от пневмоний можно с помощью вакцины. Это не новая разработка, а проверенная вакцина от пневмококка, она спасает и пожилых, и людей трудоспособного возраста и гарантирует защиту организма на пять лет. Уже осенью начнется сезонный подъем заболеваемости пневмококковой инфекцией, поэтому сейчас самое благоприятное время для вакцинации.

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У нас в регионе сделать прививку от пневмококка можно в Областном клиническом кожно-венерологическом диспансере по адресу: г. Рязань, ул. Спортивная, 9. Тел.: +7 (491-22) 5-66-74