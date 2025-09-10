В Рязанской области продолжается бабье лето 

В Центральном регионе России, куда входит и Рязанская область, продолжается бабье лето, сообщают синоптики.

По данным Гидрометцентра, с 10 по 14 сентября температура воздуха будет выше климатической нормы на 1–4 градуса.

Днём воздух прогреется до +19…+25 градусов, а на северо-востоке региона — до +16…+23 градусов. Ночью ожидается от +5 до +10 градусов, местами — до +11…+13 градусов.

Ранее мы публиковали прогноз погоды в Рязани и Рязанской области на ближайшие два дня. Метеорологи обещают теплые и солнечные дни до конца рабочей недели.

При такой погоде стоит поспешить в леса за грибами. Тем более, что их много. Грибы рязанцы собирают вёдрами.