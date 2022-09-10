В Рязанской области продолжает работу Центр общественного наблюдения за выборами

В Центре общественного наблюдения за выборами в Рязанской области состоялась очередная пресс-сессия.

О работе наблюдателей и ходе голосования в регионе проинформировали руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами, председатель Общественной палаты Рязанской области Наталья Гришина, наблюдатели, рязанские эксперты, представители национальных объединений, духовенства.

Заместитель председателя избирательной комиссии Рязанской области Олеся Пронякина проинформировала, что на 15 часов второго дня голосования явка избирателей составила 25,59%.

«Мы постоянно мониторим ситуацию. Голосование проходит в штатном режиме. На данный момент нарушений избирательных прав граждан не зафиксировано», — сказала она.

Руководитель пула электоральных экспертов, член Клуба политологов Рязанской области Александр Селиванов, говоря о ходе выборов в регионе, подчеркнул: «Эта кампания не отличается ажиотажем и скандальностью. Во этом это благодаря работе большого корпуса наблюдателей, которых мы готовим, а также системе видеонаблюдения».

По словам руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами Натальи Гришиной, в Центре работают видеоэкраны, на которые можно наблюдать за ходом голосования практически на любом участке.

«Все это помогает обеспечивать прозрачность процедуры», — сказала Наталья Гришина.

Председатель узбекской НКА «АЛМАЗ» Зулайхо Кадирова отметила: «Голосование проходит на достойном уровне. Знаю, что представители различных национальностей, проживающих на территории региона, активно голосуют. Мы тоже всей семьёй это сделали».

Протоиерей Арсений Вилков поблагодарил Избирательную комиссию Рязанской области за хорошую организацию выборов: «Голосовал вчера на участке, оснащённом КОИБ. Все чётко и организовано»