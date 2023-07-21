Пятница, 21 июля, 2023
На главнуюНовости Рязани

В Рязанской области продлили запрет на посещение лесов

7info7
Image by master1305 on Freepik

Ограничение на посещение лесов в Рязанской области вновь продлили. Оно будет действовать до 14 августа.

Соответствующее распоряжение было опубликовано на сайте регионального правительства. Вход и въезд запретили в леса в границах Бельковского, Ерахтурского, Ермишинского, Касимовского, Клепиковского, Кораблинского, Криушинского, Можарского, Нижне-Окского, Первомайского, Ряжского, Рязанского, Сасовского, Солотчинского, Спасского, Тумского, Шацкого, Шелуховского, Шиловского лесничеств.

Исключение сделали только для тех, кто проживает в населённых пунктах, до которых можно добраться исключительно по лесным дорогам. Также посещать леса и въезжать в них на машинах могут госслужащие с предполагающими это должностными обязанностями.

Напомним, запрет на посещение гражданами лесов введён в связи с установлением в Рязанской области особого противопожарного режима. Он действует с 26 апреля.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

Группа ВТБ: каждый четвертый автовладелец меняет машину раз в 4-5 лет

Чаще всего это делают на Северном Кавказе: 35% жителей этого региона приобретают другую машину не реже, чем раз в 5 лет.

Десятая часть работников Рязанской области заняты в торговле

В торговле трудится 33,6 тысяч человек.

В Сараях мужчина упал с автовышки, меняя вывеску на баннер

В Сараях во время смены вывески на баннере произошло ЧП — с высоты сорвался мужчина. Как сообщает издательство «Пресса», это произошло 20 июля. После падения с автовышки мужчину забрала скорая помощь. Затем его перевели в одну из рязанских больниц. Обстоятельства происшествия выясняются.

ГИБДД обнародовала подробности аварии на Первомайском проспекте

В ДТП пострадала 40-летняя женщина.

В Рязанской области назначили двух мировых судей

Соответствующее решение 19 июля приняла Рязанская областная Дума.

Мужчина умер после избиения на базе отдыха под Калугой

У жителя Калуги врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, другие повреждения, причинившие тяжкий вред здоровью.

Рязанские новостройки переходят на электроплиты

Сейчас новостройки с электроплитами возводятся во всех районах Рязани.

Госдума освободила туроператоров от НДС за путёвки по России

Мера, которая будет действовать до 30 июня 2027 года, распространяется на операции, проведённые с 1 июля текущего года.

Госдума рассмотрит проект о границах призывного возраста с 18 до 30 лет

О возможных изменениях журналистам сообщил глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов.

Пьяный мужчина скинул маленькую девочку с 3-го этажа

Ребенок заплакал, находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина сбросил её с балкона квартиры на землю

В Рязани по Солотчинскому мосту ходила корова

Водители, чтобы не причинить вред животному, снижали скорость. Из-за этого значительно замедлился трафик.

Масштабные рейды ГИБДД пройдут в Рязанской области в выходные

Полицейские будут массово останавливаться автомобили.
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации