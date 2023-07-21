В Рязанской области продлили запрет на посещение лесов

Ограничение на посещение лесов в Рязанской области вновь продлили. Оно будет действовать до 14 августа.

Соответствующее распоряжение было опубликовано на сайте регионального правительства. Вход и въезд запретили в леса в границах Бельковского, Ерахтурского, Ермишинского, Касимовского, Клепиковского, Кораблинского, Криушинского, Можарского, Нижне-Окского, Первомайского, Ряжского, Рязанского, Сасовского, Солотчинского, Спасского, Тумского, Шацкого, Шелуховского, Шиловского лесничеств.

Исключение сделали только для тех, кто проживает в населённых пунктах, до которых можно добраться исключительно по лесным дорогам. Также посещать леса и въезжать в них на машинах могут госслужащие с предполагающими это должностными обязанностями.

Напомним, запрет на посещение гражданами лесов введён в связи с установлением в Рязанской области особого противопожарного режима. Он действует с 26 апреля.