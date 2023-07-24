В Рязанской области продлили запрет на посещение лесов

В связи с особым противопожарным режимом, установленным в регионе, запрет на посещение лесов в отдельных районах продлен до 14 августа.

Ограничения действуют в лесах Бельковского, Ерахтурского, Ермишинского, Касимовского, Клепиковского, Кораблинского, Криушинского, Можарского, Нижне-Окского, Первомайского, Ряжского, Рязанского, Сасовского, Солотчинского, Спасского, Тумского, Шацкого, Шелуховского, Шиловского лесничеств.

На нарушителей правил пожарной безопасности в лесах может быть наложен штраф от 40 000 рублей до 1 000 000 рублей, отмечает правительство Рязанской области.

Отмечается, что исключение сделано только для тех граждан, кто проживает в населенных пунктах, подъезд к которым осуществляется по лесным дорогам.