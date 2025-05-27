В Рязанской области продлили приём заявок на форум «Сильные идеи для нового времени» и конкурс «Знай наших»

Жители Рязанской области могут подать заявки на участие в форуме «Сильные идеи для нового времени» до 1 июня. Срок приёма продлён, чтобы у участников было больше времени на подготовку качественных проектов, сообщил Максим Орешкин, заместитель руководителя Администрации Президента РФ.

Форум направлен на поиск и поддержку перспективных инициатив, способствующих развитию страны в социальной, технологической, предпринимательской, экологической и кадровой сферах. Уже поступило 156 идей от рязанцев.

«Нам важно, чтобы каждый, у кого есть сильная идея, чей бренд активно развивается, успел качественно подготовить и подать свою заявку. К нам уже поступило множество проработанных идей и брендов, люди собирают команды, ищут решения, и мы готовы поддержать перспективные инициативы – через экспертизу, ресурсы регионов и возможности наших партнёров», – сказала генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

Подать идею можно на платформе идея.росконгресс.рф.

Также до 1 июня принимаются заявки на конкурс растущих брендов «Знай наших». Участниками могут стать предприниматели с устойчивым ростом и локализацией производства. Победители получат продвижение в торговых сетях, на маркетплейсах и в СМИ.

От Рязанской области уже подано 65 заявок. Регистрация — на сайте знайнаших.аси.рф.