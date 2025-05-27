В Рязанской области продлили приём заявок на форум «Сильные идеи для нового времени» и конкурс «Знай наших»

Жители Рязанской области могут подать заявки на участие в форуме «Сильные идеи для нового времени» до 1 июня. Срок приёма продлён, чтобы у участников было больше времени на подготовку качественных проектов, сообщил Максим Орешкин, заместитель руководителя Администрации Президента РФ.
Форум направлен на поиск и поддержку перспективных инициатив, способствующих развитию страны в социальной, технологической, предпринимательской, экологической и кадровой сферах. Уже поступило 156 идей от рязанцев.
Подать идею можно на платформе идея.росконгресс.рф.
Также до 1 июня принимаются заявки на конкурс растущих брендов «Знай наших». Участниками могут стать предприниматели с устойчивым ростом и локализацией производства. Победители получат продвижение в торговых сетях, на маркетплейсах и в СМИ.
От Рязанской области уже подано 65 заявок. Регистрация — на сайте знайнаших.аси.рф.
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