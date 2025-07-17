В Рязанской области принят закон о защите материнства и профилактике абортов

В среду, 16 июля, на итоговом заседании Рязанской областной Думы VII созыва во втором, окончательном чтении принят закон «О защите материнства и мерах по профилактике искусственного прерывания беременности в Рязанской области».

Законопроект был внесён губернатором Павлом Малковым несколько месяцев назад. Его основная цель — повышение рождаемости, снижение числа абортов, защита прав женщин, а также укрепление института семьи и традиционных ценностей.

Перед принятием документ прошёл всестороннюю экспертизу с участием федеральных специалистов и представителей общественности. После первого чтения в текст было внесено 16 поправок.

Закон официально принят и вступает в силу на территории Рязанской области.