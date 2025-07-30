В Рязанской области принят закон о защите материнства и профилактике абортов

Опубликован текст закона «О защите материнства и мерах по профилактике искусственного прерывания беременности в Рязанской области». Документ, принятый Рязанской областной Думой, 30 июля подписал губернатор региона Павел Малков.

Закон вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Наибольший интерес представляют две статьи Закона.

Статья 3. Меры по профилактике искусственного прерывания беременности в Рязанской области

1. В целях поддержки семей в ситуации репродуктивного выбора на территории Рязанской области реализуются следующие меры по профилактике искусственного прерывания беременности в Рязанской области:

1) пропаганда традиционных семейных ценностей, популяризация образа многодетных семей;

2) индивидуальное и публичное информирование о мерах социальной поддержки и социальных услугах для беременных женщин и семей с детьми;

3) организация поддержки семьи при планировании рождения ребенка, подготовке семей, беременных женщин, мужчин к рождению ребенка, сопровождение в решении жизненных ситуаций;

4) организация взаимодействия исполнительных органов Рязанской области в сфере охраны здоровья граждан, в сфере социальной защиты населения, субъектов государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения на территории Рязанской области в сфере искусственного прерывания беременности;

5) организация деятельности центров медико-социальной поддержки беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

6) организация внедрения в медицинских организациях Рязанской области речевых моделей, скриптов и моделей поведения медицинских работников, создающих у женщин, в том числе находящихся в ситуации репродуктивного выбора, положительные установки на рождение ребенка;

7) организация внедрения мотивационного анкетирования всех женщин, обратившихся в медицинские организации Рязанской области для искусственного прерывания беременности;

8) организация и проведение конференций, семинаров, круглых столов и иных подобных мероприятий, информирующих о негативном влиянии искусственного прерывания беременности на организм женщины и о возможных осложнениях после проведения процедуры искусственного прерывания беременности;

9) организация поддержки семьи в ситуации репродуктивного выбора специалистами организации социального обслуживания, осуществляющими социальное сопровождение и ответственными за работу с семьей (семейные кураторы);

10) организация помощи семье в ситуации репродуктивного выбора в семейных центрах на базе государственных учреждений социальной защиты и социального обслуживания Рязанской области в рамках «единого окна»;

11) поддержка беременных женщин, семей, имеющих детей, в том числе денежные выплаты, предоставление медицинской, социальной и психологической помощи в послеродовой период, содействие в обеспечении предметами для новорожденных, помощь в трудной жизненной ситуации;

12) организация психологического сопровождения семей, женщин и мужчин в ситуации репродуктивного выбора, а также в период после прерывания беременности;

13) иные меры защиты материнства, предусмотренные нормативными правовыми актами Рязанской области.

2. Меры, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, реализуются в соответствии с полномочиями, установленными действующим законодательством.

3. Перечень предметов для новорожденных, порядок их предоставления устанавливаются уполномоченным органом.

Статья 4. Запрет склонения беременной женщины к искусственному прерыванию беременности на территории Рязанской области

1. Склонение беременной женщины к искусственному прерыванию беременности на территории Рязанской области запрещается.

2. Под склонением к искусственному прерыванию беременности понимается совершение действий с целью понуждения беременной женщины к искусственному прерыванию беременности путем уговоров, предложений, подкупа, обмана, использования служебной зависимости беременной женщины.

Действие данной нормы не распространяется на действия, совершенные близкими родственниками (дети, супруг, родители, опекуны (попечители), усыновители) беременной женщины.

3. Склонением к искусственному прерыванию беременности

не является информирование врачом беременной женщины, иного лица, имеющего в соответствии с законодательством Российской Федерации право на подписание информированного добровольного согласия на проведение искусственного прерывания беременности по желанию женщины, а также лица, которому в соответствии с законодательством о защите врачебной тайны могут быть переданы сведения о состоянии здоровья беременной женщины, о наличии медицинских показаний для искусственного прерывания беременности, включенных в перечень, определяемый уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в соответствии с федеральным законодательством об охране здоровья граждан, о наличии социальных показаний для искусственного прерывания беременности, определенных Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 56 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».