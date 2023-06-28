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В Рязанской области приняли закон о внесении изменений в региональный бюджет

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На заседании Рязанской областной Думы в среду, 28 июня, депутаты внесли изменения в закон «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». Доходная и расходная части региональной казны на 2023 год увеличены на 1 млрд. 636 млн. 718 тысяч рублей за счет дополнительно поступающих средств из федерального бюджета.

Дополнительные средства предусмотрены по целому ряду направлений. Наибольший объем приходится на оснащение главного корпуса онкодиспансера – 595 млн. 302,1 тыс. рублей, на поддержку региональных программ по проектированию туристского кода центра города – 400 млн. 881, 3 тыс. руб. и развитие инфраструктуры туризма – 71 млн. 580,1 тыс. руб.. На реализацию мероприятий по благоустройству Кремлевского сквера в г. Рязани выделено 200 млн. рублей. На обеспечение развития городской среды предназначены субсидии в размере 80 млн. 800 тыс. рублей, сельских территорий – 47 млн. 101,9 тыс. рублей. Еще 56 млн. 739,4 тыс. рублей выделены на создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом.

Кроме того, предусмотрено увеличение расходов на реализацию государственных программ Рязанской области, в том числе за счет неиспользуемых в 2022 году ассигнований и средств казначейского кредита на опережающее финансирование федеральных проектов: «Дорожное хозяйство и транспорт» – на 2 млрд. 203 млн. 85,1 тыс. руб., «Развитие здравоохранения» – на 201 млн. 65 тыс. рублей, «Социальное и экономическое развитие населенных пунктов» – на 201 млн. 730 тыс. рублей, «Развитие коммунальной инфраструктуры, энергосбережение и повышение энергетической эффективности» – на 28 млн. 500 тыс. рублей, «Развитие образования и молодежной политики» – на 341 млн. 922,3 тыс. рублей, «Социальная защита и поддержка населения» – на 146 млн. 329,8 тысяч рублей, в том числе и на обеспечение выплат участникам СВО.

В Рязанской области приняли закон о внесении изменений в региональный бюджет

Принятые изменения в бюджет актуальны для развития региона, позволят уже в этом году решить такие значимые вопросы, как укрепление дорожной инфраструктуры Рязанской области, строительство новых социальных объектов, реконструкция и сохранение объектов культурного наследия, совершенствование материально-технической базы учреждений образования, здравоохранения, культуры, ремонт контактной троллейбусной сети г. Рязани, обновление парка скорой медицинской помощи, поддержка научно-технической и инновационной деятельности.

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