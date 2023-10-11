Среда, 11 октября, 2023
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В Рязанской области приняли дополнительные меры поддержки участников СВО

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Фото: Минобороны РФ

В Рязанской области установлены дополнительные меры поддержки участникам СВО, сообщает правительство региона.

Согласно постановлению областного правительства, работодателям рекомендовали установить для сотрудников, находящихся в зоне СВО, ежемесячную выплату матпомощи равную среднемесячной зарплате. Выплата должна предоставляться в течение всего периода, пока работник учувствует в специальной военной операции.

Также работодатель может выделить квоты в размере 1% от штатной численности для трудоустройства граждан, заключивших контракт с министерством обороны РФ, предоставляя единовременную выплату.

Отмечается, что работодатель может самостоятельно установить дополнительные меры поддержки таким сотрудникам.

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