В Рязанской области приняли дополнительные меры поддержки участников СВО

В Рязанской области установлены дополнительные меры поддержки участникам СВО, сообщает правительство региона.

Согласно постановлению областного правительства, работодателям рекомендовали установить для сотрудников, находящихся в зоне СВО, ежемесячную выплату матпомощи равную среднемесячной зарплате. Выплата должна предоставляться в течение всего периода, пока работник учувствует в специальной военной операции.

Также работодатель может выделить квоты в размере 1% от штатной численности для трудоустройства граждан, заключивших контракт с министерством обороны РФ, предоставляя единовременную выплату.

Отмечается, что работодатель может самостоятельно установить дополнительные меры поддержки таким сотрудникам.