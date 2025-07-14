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Общество

В Рязанской области превышен летний максимум потребления электричества

Анастасия Мериакри
Фото с сайта администрации Рязани

По оперативным данным филиала Системного оператора ОДУ Центра, в Рязанской области зафиксированы новые летние максимумы потребления электрической мощности.

В условиях экстремально высоких температур наружного воздуха в Объединенной энергосистеме Центра и входящих в её состав региональных энергосистемах установлены новые максимумы потребления мощности в летний период. В числе основных факторов – увеличение расхода электроэнергии на вентиляцию и кондиционирование на фоне значительного превышения среднемноголетних значений среднесуточных температур наружного воздуха.

10 июля в 16:00 при среднесуточной температуре наружного воздуха 27,3 градуса пик потребления мощности зафиксирован в энергосистеме Рязанской области. Максимум достиг 1058 МВт. Предыдущее максимальное значение, составившее 1018 МВт, было установлено 4 июля 2024 года при среднесуточной температуре наружного воздуха 23,1 ºС.

На рост потребления мощности повлияло увеличение потребления населением и потребителями, относящимися к мелкомоторной нагрузке, и предприятием газотранспортной системы.

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