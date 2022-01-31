В Рязанской области предприниматели активно пользуются услугой Почты России EMS PT

В 2021 г. рязанская почта доставила от поставщика к оптовому покупателю около 5 тысяч отправлений общим весом более 2 тонн.

EMS РТ — это комплексное логистическое решение по перемещению товарных запасов в точки продаж, также для доставки любых партий отправлений собственными автомобилями Почты России по всей территории страны. Услуга доступна только юридическим лицам.

Услуга EMS PT является экономичным решением для наземной доставки сборного груза по России, а также лучшим для ритейла и «коробочных» грузов, т.к. отсутствует дополнительный коэффициент за объем. За счет этого компании могут в 1,5-2 раза снизить издержки по доставке, оплата взымается только за фактический вес отправления. В Рязанской области этой услугой регулярно пользуются около 30 юридических лиц, часть из них – представители крупного бизнеса.

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К основным преимуществам услуги можно отнести широкую географию доставки до двери получателя (в ряд населенных пунктов доставляет только Почта России), конкурентные цены (тарификация услуги учитывает исключительно общий вес отправки одному получателю по одному адресу и не зависит от габаритных размеров посылок в составе одной партии), отслеживание движения груза. Клиенты Почты России также могут сдать партии товаров для отправки, воспользовавшись опцией «Курьерский сбор».

Узнать подробности, обратиться по вопросам подключения новой услуги и оставить электронную заявку можно с помощью сайта Почты России в разделе Услуга EMS РТ (pochta.ru) через сервис «Личный кабинет Отправка».