В Рязанской области предложили ввести обязательную вакцинацию на всех промышленных предприятиях

1 декабря по поручению губернатора Рязанской области Николая Любимова прошла встреча представителей торговых центров по вопросам деятельности во время ковидных ограничений. Встречу провели зампред регионального правительства Светлана Горячкина.

К обсуждению присоединились министр промышленности и экономического развития Рязанской области Андрей Ворфоломеев, заместитель руководителя регионального Управления Роспотребнадзора Ирина Котова, бизнес-омбудсмен Михаил Пронин.

Представители рязанских ТЦ предложили расширить обязательную вакцинацию в регионе, чтобы она распространялась на все промышленные предприятия. Также прозвучало предложение о разграничении потоков покупателей в продовольственных зонах, аптеках, магазинах с товарами первой необходимости.

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Все озвученные предпринимателями предложения будут проработаны властями. Решения будут представлены на заседании оперштаба по борьбе с COVID-19