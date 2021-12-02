-5.8 C
Рязань
Четверг, 2 декабря, 2021
spot_img
На главнуюНовости Рязани

В Рязанской области предложили ввести обязательную вакцинацию на всех промышленных предприятиях

7info7

1 декабря по поручению губернатора Рязанской области Николая Любимова прошла встреча представителей торговых центров по вопросам деятельности во время ковидных ограничений. Встречу провели зампред регионального правительства Светлана Горячкина.

К обсуждению присоединились министр промышленности и экономического развития Рязанской области Андрей Ворфоломеев, заместитель руководителя регионального Управления Роспотребнадзора Ирина Котова, бизнес-омбудсмен Михаил Пронин.

Представители рязанских ТЦ предложили расширить обязательную вакцинацию в регионе, чтобы она распространялась на все промышленные предприятия. Также прозвучало предложение о разграничении потоков покупателей в продовольственных зонах, аптеках, магазинах с товарами первой необходимости.

Реклама

Все озвученные предпринимателями предложения будут проработаны властями. Решения будут представлены на заседании оперштаба по борьбе с COVID-19

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту [email protected]

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

396ФанатыМне нравится
2,842ЧитателиЧитать
1,515ЧитателиЧитать
spot_img