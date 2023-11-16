Четверг, 16 ноября, 2023
На главнуюНовости Рязани

В Рязанской области построят завод стройматериалов Wildberries

7info
Фото: investryazan.ru

Дочернее предприятие ООО» Вайлдберриз» (Wildberries) построит в Рязанской области завод по производству стеллажной продукции и строительных материалов. Об этом сообщает пресс-служба Корпорации развития Рязанской области.

«ВБ Индустри» станет новым резидентом индустриального парка «Рязанский». Компания, имеющая производство в ЦФО, планирует масштабирование имеющихся площадок на территории нашего региона.

Строительство завода планируется начать летом 2024 года, запустить производственные линии — в 1 квартале 2025 года. К 2027 году предприятие должно выйти на максимальные мощности.

Инвестор готов вложить в проект свыше 2,5 млрд рублей.

Корпорация развития Рязанской области обеспечит сопровождение всех этапов проекта, в том числе подбор кадров.

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах