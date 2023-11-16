В Рязанской области построят завод стройматериалов Wildberries

Дочернее предприятие ООО» Вайлдберриз» (Wildberries) построит в Рязанской области завод по производству стеллажной продукции и строительных материалов. Об этом сообщает пресс-служба Корпорации развития Рязанской области.

«ВБ Индустри» станет новым резидентом индустриального парка «Рязанский». Компания, имеющая производство в ЦФО, планирует масштабирование имеющихся площадок на территории нашего региона.

Строительство завода планируется начать летом 2024 года, запустить производственные линии — в 1 квартале 2025 года. К 2027 году предприятие должно выйти на максимальные мощности.

Инвестор готов вложить в проект свыше 2,5 млрд рублей.

Корпорация развития Рязанской области обеспечит сопровождение всех этапов проекта, в том числе подбор кадров.