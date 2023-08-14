В Рязанской области построят завод автомобильных деталей

На территории индустриального парка «Рязанский» появится завод автомобильных компонентов, сообщает правительство региона.
Специалисты региональной Корпорации развития и представители компании «Закорд» обсудили подготовку к началу строительства предприятия, осмотрели участок будущего завода и обозначили ближайшие задачи.
Само строительство начнется осенью. Отмечается, что предприятие будет выпускать воздушные, салонные и масляные фильтры, тормозные колодки и других автодетали. Завод создаст в регионе 220 рабочих мест.