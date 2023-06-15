Четверг, 15 июня, 2023
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В Рязанской области построят многопрофильный туркомплекс за 1,2 млрд рублей

7info

Во время Петербургского международного экономического форума подписано соглашение о строительстве в Рязанской области многопрофильного туркомплекса «Озёрное». Об этом сообщил в телеграм-канале зампред регионального правительства Артём Никитин.

По его словам, над проектом тщательно работала Корпорация развития вместе с инвестором.

Комплекс построят на земельном участке в 70 га в Санском поселении Шиловского района. Объём инвестиций составил 1,2 млрд рублей. Строители возведут домики для круглогодичного проживания как объекты ИЖС, дом отдыха, досуговый центр, теннисные корты, воркаут-зоны. На территории расположатся несколько гостиниц, рестораны, кафе, магазины. Будут построены новые дороги, водозаборы.

— Инвестор провёл исследование, выяснив предельно высокий уровень спроса на проживание и отдых в такого рода туркомплексах, — написал Артём Никитин в своём телеграм-канале, отметив, что комплекс будет востребован и у туристов, и у местных жителей.

По планам инвестора в 2024-25 годах откроют гостиницу, рестораны, сделают инженерную, транспортную инфраструктуру. Далее поэтапно появятся остальные объекты соцсферы и сферы гостеприимства.

В Рязанской области построят многопрофильный туркомплекс за 1,2 млрд рублей
В Рязанской области построят многопрофильный туркомплекс за 1,2 млрд рублей

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