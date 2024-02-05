В Рязанской области построят еще четыре объекта питьевого водоснабжения

В 2024 году в Рязанской области планируют построить четыре объекта питьевого водоснабжения. Работы пройдут в рамках федерального проекта «Чистая вода», сообщает пресс-служба проектной дирекции минстроя России.

Объекты появятся в Касимове и поселках Ухолово, Ермишь и Пронск.

В 2023 году станции водоподготовки открылись в поселках Лесной и Кадом, в поселке Чучково – новая артезианская скважина и водонапорная башня. Новые водозаборные узлы были запущены в Михайлове, а в поселках Тума, Пронск и Сараи – построены станции водоподготовки, артезианские скважины и водопроводные сети.

Планируется, что к концу 2024 года качественной питьевой водой будут обеспечены 94,3% жителей Рязанской области, в городах этот показатель достигнет 99,7%.