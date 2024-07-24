Среда, 24 июля, 2024

В Рязанской области после ДТП с мотоциклом скончался ребенок

Автор: 7info7

Опубликовано

фото Госавтоинспекции Рязанской области

В ночь на 22 июля в Сасовском районе произошло серьезное ДТП. Об этом сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Рязанской области.

На 403-м километре автодороги М-5 «Урал» 45-летний водитель «Вольво» столкнулся с мотоциклом «Иж».
В результате ДТП несовершеннолетний водитель мотоцикла и два его пассажира госпитализированы в медицинское учреждение, один ребенок скончался в течение суток.

Всего за прошедшие выходные на дорогах Рязанской области зарегистрировано 19 дорожно-транспортных происшествий. В результате ДТП один человек погиб, а 25 получили травмы различной степени тяжести. Также зарегистрировано 85 ДТП с причинением материального ущерба автомобилистам.

Инспекторы ГИБДД выявили 942 нарушения ПДД.

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