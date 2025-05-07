В Рязанской области посевная кампания ведется аграриями с опережением плана

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области информирует о ходе весенних полевых работ в сельхозпредприятиях и фермерских хозяйствах региона.

Посевная кампания идет высокими темпами, ход работ опережает обычные сроки на неделю. В предприятиях есть все необходимое: семена, техника, топливо.

По данным на 7 мая, яровыми культурами засеяно 514 тыс. га, что составляет 70% от планируемой площади. Из них зерновыми и зернобобовыми – 317 тыс. га (90%), кукурузой на зерно – 10 тыс. га (33%), подсолнечником – 54 тыс. га (87%), рапсом – 50 тыс. га (75%), соей – 53 тыс. га (38%), однолетними травами – 12 тыс. га (66%) и сахарной свеклой – 7,5 тыс. га (107%). Картофель высажен на площади 2,5 тыс. га, что соответствует 73% от плана, на 70 га – овощи открытого грунта, это 15% от запланированных на текущий год объемов.

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Сев яровых зерновых культур завершается в Александро-Невском, Кадомском, Сараевском, Спасском, Старожиловском, Чучковском районах, а также Касимовском и Ряжском округе.

Ожидается, что общая посевная площадь в сельхозпредприятиях Рязанской области в этом году превысит 1 млн 136 тыс. гектаров, это максимальный показатель за последние 27 лет.