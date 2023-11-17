Пятница, 17 ноября, 2023
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В Рязанской области полномочия по организации электроснабжения передадут на региональный уровень

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Изображение от jannoon028 на Freepik

В Рязанской области полномочия по организации электроснабжения перейдут от муниципальной к региональной власти.

Соответствующий законопроект был рассмотрен на заседании облдумы 16 ноября.

Его авторы отметили, что такие меры помогут повысить надежность, качество и бесперебойность электроснабжения.

Исполнение обязанностей будет осуществлять правительство Рязанской области самостоятельно или через уполномоченные органы, сообщает пресс-служба Рязоблдумы.

Перераспределение начнется с 1 января 2024 года. В части муниципалитетов Клепиковского, Михайловского, Рязанского, Спасского, Ухоловского, Шацкого районов, Сасовского муниципального округа и в Касимове процесс передачи начнется с 1 января 2025 года.

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