В Рязанской области появится первый в стране «Центр социализации и адаптации бездомных собак»

В Рязанской области на базе колледжа имени Героя Советского Союза Н.Н. Комарова в поселке Варские откроется «Учебно-кинологический центр». Инициатива реализуется в рамках федерального партийного проекта «Защита животного мира» по инициативе секретаря регионального отделения «Единой России», губернатора Павла Малкова.

В Рязанской области проект координирует профессиональный дрессировщик, кинолог Андрей Епишин. Он рассказал 7info, какие услуги будут оказывать животным в центре, кто может сюда обратиться, причем тут студенты колледжа и многое другое.

Идея создания центра пришла Андрею во время работы преподавателем в колледже. Рядом с учебным заведением находится неиспользуемое помещение площадью 600 квадратных метров. Именно здесь и расположится будущий центр для бездомных животных. Идею создания учреждения поддержал Павел Малков.

«По статистике, у более половины семей в нашей стране есть домашние животные. И есть общественный запрос на воспитание ответственного отношения к ним, на формирование необходимой инфраструктуры. Проект «Защита животного мира» объединяет неравнодушных людей, совместно с ними будем заниматься решением существующих проблем», – отметил Павел Малков. Реклама

«Учебно-кинологический центр» разместит на своей территории 3 учебных аудитории, где студенты-кинологи и ветеринары будут проходить практическое и теоретическое обучение, ветеринарную клинику, включающую в себя кабинеты приема, УЗИ и рентген-кабинет, операционную, стационар, ветеринарную аптеку. В кабинетах по грумингу студенты-кинологи смогут проходить практику. В центре создадут теплый зал для занятий с собаками, кормовую кухню, установят открытые вольеры и несколько мест с теплыми вольерами для травмированных животных. Также на базе колледжа уже создана площадка для дрессировки и выгула собак.

На базе учебно-кинологического центра будет создан первый в стране «Центр социализации и адаптации бездомных собак».

«Это уникальный проект. В стране нет его аналогов. Это своего рода симбиоз – взаимодействие между учебным учреждением, службой контролю за бездомными животными и жителями региона. В центре мы сможем размещать животных, которые попадают в городскую службу по контролю за безнадзорными животными. Здесь животных будут дрессировать. Люди смогут забрать собаку, которую кинологи обучили командам «ко мне», «сидеть», «лежать» и многим другим», – рассказывает Андрей Епишин.

Студенты-кинологи и ветеринары под руководством специалистов, преподавателей будут проходить практику на месте, обучать животных, социализировать, адаптировать, прививать базовые команды, лечить, обрабатывать от паразитов. На кормокухне будущие кинологи и ветеринары смогут составлять рационы. Приготовленную ими пищу направят в лабораторию Главного управления ветеринарии Рязанской области. Анализ покажет, какой процент белков, жиров и углеводов содержит пища.

В центре также будут обслуживать население. Питомцы местных жителей смогут получить услугу по грумингу, сделать вакцину, провести операцию по кастрации или стерилизации и многое другое. Здесь хозяевам всегда готовы дать совет по воспитанию животного.

Стоит отметить, что в Варских, Полянах, Заборье и Солотче на данный момент нет ветеринарных клиник и кабинетов, жителям приходится возить питомцев в город. Центр будет первым учреждением, куда жители области смогут обратиться за помощью по лечению, уходу и дрессировке животных.

«В центре студенты-кинологи смогут обучать собак и покажут населению, что бездомные животные могут также выполнять команды «сидеть», «лежать», «дать лапу», делать флип, да всё что угодно. Они такие же обучаемые, как и породистые животные. Надеюсь, на этом примере мы сможем популяризировать пристройство бездомных животных», – поделился Андрей Епишин.

Запустить работу центра планируется в сентябре 2025 года.

В Рязани профессию кинолога можно получить в двух учебных учреждениях: Рязанском колледже имени Героя Советского Союза Н.Н. Комарова и Рязанском государственном агротехнологическом университете имени П.А. Костычева. Вместе они выпускают в год примерно 75 кинологов.

Сейчас вопросу распределения бездомных животных уделяют особое внимание, их число растет с каждым днем. Так, по подсчетам специалистов, в Рязани и Рязанской области на сегодняшний день около 10 тысяч бездомных животных.