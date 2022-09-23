В Рязанской области погиб экс-атаман отделения «Союза Казаков-Воинов России» Павел Селиванов. О его гибели сообщил телеграм-канал «Осторожно новости».

Селиванову было 50 лет, он жил в Сочи. У мужчины осталось несколько детей.

Казак с самого начала поддерживал спецоперацию на территории Украины, возил гуманитарную помощь на Донбасс. А потом решил и сам поучаствовать в спецоперации.

Селиванов записался в армию, рядового отправили перегонять колонну военных «Камазов» по трассе «Москва-Астрахань». По словам соратников, он уснул за рулём, выехал на встречку, где «Камаз» столкнулся с фурой «Мерседес». Казак умер на месте, 38-летнего водителя «Мерседеса» госпитализировали.